Санкт-Петербург, 26 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Обыски по делу о взятках в петербургских военкоматах начались утром сегодня, 26 мая. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

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Правоохранители пришли в квартиры к нескольким должностным лицам военного комиссариата, однако в ГСУ стали уточнять, кто именно может стать очередным фигурантом дела.

Еще 15 декабря 2015 года оперативники задержали сотрудницу отдела мобилизационных ресурсов военкомата Санкт-Петербурга Ольгу Леонову, когда она получала 130 тыс. рублей от призывника. Она должна была в ответ выдать документ, который освободил бы его от военной службы. В итоге она была арестована вместе со старшим врачом Красносельского отдела городского военкомата Владимиром Крупиным и экс-сотрудником Калининского отдела Юрием Бережновым. В апреле задержали председателя военно-врачебной комиссии военкомата Самира Мурсалова.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное неоднократно и группой лиц»). В одно производство пришлось объединить семь аналогичных дел.