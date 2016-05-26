Москва, 26 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на съезде Общества русской словесности призвал беречь русский язык, литературу и культуру — это вопросы национальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры — это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире», — заявил Путин.

«Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, еще и в том, чтобы создавать единую российскую нацию, быть языком межнационального общения», — говорит президент.

Россия неоднократно переживала коренные переломы традиционных культурных устоев и «всегда черпала силы возвращения к своим духовным и историческим ценностям», отметил глава государства.