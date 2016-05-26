Рыбинск, Ярославская область, 26 мая, 2016, 15:43 — ИА Регнум. 12 июня, в День России, в Рыбинске Ярославской области открывается музей знаменитого российского флотоводца Федора Ушакова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города Рыбинска.

Федор Ушаков

Создатель Черноморского флота, адмирал Федор Ушаков — уроженец сельца Бурнакова Ярославской губернии, сейчас одноименная деревня находится на территории Рыбинского района. Память великого земляка в Рыбинске хранят и почитают. В частности, ежегодно здесь отмечается День памяти святого праведного воина Федора Ушакова.

Музей создан неравнодушными горожанами, которые занимаются его обустройством и наполнением, организацией экспозиций. Таковых в музейном зале разместится пять.

Первая — «От гардемарина до непобедимого адмирала» — поможет разобраться в родословной семьи Ушаковых, расскажет о детстве Федора Федоровича, учебе в Морском шляхетном кадетском корпусе, первом боевом опыте, сражениях, ни одно из которых адмирал не проиграл, о последних годах его жизни. Среди экспонатов — 12-фунтовое каменное турецкое ядро, предметы из Бурнакова и села Хопылево, где Ушаков был крещен, схемы сражений, картины.

Авторы экспозиции «Память и канонизация» подробно расскажут о географических названиях и памятниках в честь адмирала Ушакова, кораблях, названных в его честь, наградах. Ростовые фигуры, оружие, одежда, макет мостика парусного корабля, корабельная рында будут представлены на выставках «Матрос, гардемарин, офицер флота XVII века» и «На Флагманском мостике».

Темой пятой экспозиции — «Морская слава Рыбинска» станет судостроительный завод «Вымпел» и рыбинцы, воевавшие на флоте во время Японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Музей Федора Ушакова также есть в городе Тутаеве Ярославской области. Место рождения флотоводца ранее принадлежало Романовскому уезду с центром в городе Романове, современном Тутаеве.