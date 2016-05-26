Москва, 26 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. К 2020 году в России планируется построить не менее 1500 гектаров новых современных теплиц. Ежегодный прирост строительства составил 300 гектаров, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на расширенном заседании итоговой коллегии ведомства.

Владимир Симпсон Теплица

В 2015 году на компенсацию понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов тепличного производства инвесторами был направлен 1 миллиард рублей, что позволило увеличить сбор тепличных овощей на 4% — до 700 тыс. тонн. В 2016 году на эту меру поддержки будет направлено еще порядка 3 млрд рублей, что обеспечит прирост производства тепличных овощей на 100 тыс. тонн.

Однако, по словам первого замминистра, такие темпы недостаточны. «Чтобы реализовать поставленные задачи по импортозамещению в ближайшие 5 лет мы должны удвоить эту цифру и ежегодно производить дополнительно 200 тыс. тонн овощей», — подчеркнул Хатуов.

В свою очередь президент Национального союза овощей Сергей Королев сказал, что существенно повысилась инвестиционная привлекательность тепличного овощеводства. «За 3 года мы выросли в объемах производства на 18%. Это самая быстрорастущая подотрасль на сегодняшний день. За прошлый год введено в оборот 206 гектаров теплиц, из них 154 гектара зимних теплиц — это большой объем инвестиций», — отметил он.

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