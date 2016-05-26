Пермь, 26 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Прокуратура Перми проверила соблюдение нормативов наполняемости групп в детских садах города и подтвердила итоги мониторинга регионального штаба Общероссийского народного фронта и общественной организации «За права детей на образование в Пермском крае». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в исполкоме ОНФ Пермского края.

Детский сад (фрагмент). Альберт Анкер. 1874 год

В феврале-марте 2016 года представители общественности обследовали детские сады Перми на соблюдение санитарных требований по комплектованию групп в детских садах. Обоснованность жалоб родителей и педагогов на переполненность групп в дошкольных общеобразовательных учреждениях Перми подтвердилась. Соответствующее заявление было направлено в прокуратуру. По результатам проверки надзорное ведомство установило, что департамент образования Перми действительно нарушает требования комплектования групп детских садов, в адрес руководителя городской администрации направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Отметим, что еще в июне 2015 года «фронтовики» отмечали, что фактическая наполняемость муниципальных детских садов Перми составляет 120−150%, и предлагали пути решения проблемы. Однако городские чиновники решили задачу обеспечения местами в детских садах за счет создания групп кратковременного пребывания (четыре часа) и увеличения мест в группах полного пребывания.

«В очередной раз мы фиксируем, что указ президента России, лидера ОНФ Владимира Путина о полной доступности дошкольного образования для детей с трех лет к концу 2016 года выполнен не полностью», — отметила сопредседатель пермского штаба ОНФ, руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Елена Шлыкова.