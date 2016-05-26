Москва, 26 мая, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что вслед за возвращением украинской диверсантки Надежды Савчнко эта страна сможет вернуть себе обратно Донбасс, если они продиктованы гуманными намерениями, стоит поддержать. Заявление же о возврате Крыма не стоит и комментировать. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 26 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание Порошенко, которое звучало так: «Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым под украинский суверенитет». Глава украинского государства произнёс это обещание по возвращении Савченко в Киев накануне, 25 мая.

Песков ответил, что, если Порошенко намерен вернуть под своё влияние Донбасс из гуманных намерений, то его можно поддержать. «И, собственно, это то, на что мы и надеемся в Москве», — сказал Песков. Притязания же на российскую территорию пресс-секретарь президента комментировать отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая во время пресс-конференции, посвящённой возвращению Савченко, Порошенко заявил, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Киева так же, как на Украину вернулась Савченко.