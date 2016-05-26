Киев, 26 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Украина запретила въезд на свою территорию бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности страны (СБУ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Горбачев

Издание «Украинская правда» уточняет, также со ссылкой на источник, что въезд на Украину Горбачеву закрыт на пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, одобрившему присоединение Крыма к России, могут закрыть путь в Европу.

Напомним, Горбачев в интервью The Sunday Times заявил, что поддерживает решение Кремля о воссоединении Крыма с РФ. По словам первого и последнего президента СССР, если бы он оказался на месте Владимира Путина, то в текущей ситуации с Крымом поступил бы аналогичным образом, поскольку основанием к этому шагу было волеизъявление жителей полуострова.