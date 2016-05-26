Токио, 26 мая, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил 26 мая, что, по его мнению, движение «Талибан» продолжит проводить стратегию насилия после назначения нового лидера, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Движение по-прежнему является организацией, для которой насилие — единственная стратегия достижения целей и продвижения своей идеологии в Афганистане», — отметил глава Белого дома журналистам в рамках саммита «Большой семерки», проходящего в Исэ-Симе, Япония.

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что «Талибан» продолжить проводить политику насилия и уничтожения мирного населения», — заметил Обама.

«Нашей целью на сегодняшний день является гарантировать, что конституция и демократический процесс [в Афганистане] сохраняется, [а также] поддерживается платформа борьбы с терроризмом, которая необходима нам в регионе, чтобы «Аль-Каида» или теперь «Исламское Государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации) не смогли укорениться в стране и использовать её в качестве базы для удара по нам в США», — добавил он.

Как отметили бывшие и действующие сотрудники оборонных структур США, выбор Мавлави Хайбатуллы Ахундзады ставит крест на надеждах администрации Обамы на начало переговоров с исламистами до того, как закончится текущий президентский срок.

Напомним, бывший глава движения «Талибан» мулла Ахтар Мансур был уничтожен на территории Пакистана в ходе авиаудара, нанесенного беспилотником США. На его место был выбран Мавлави Хайбатуллы Ахундзады, прежде занимавший должность судьи.