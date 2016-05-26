Обама: «Талибан» продолжит стратегию насилия при новом лидере
Токио, 26 мая, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил 26 мая, что, по его мнению, движение «Талибан» продолжит проводить стратегию насилия после назначения нового лидера, сообщает Reuters.
«Движение по-прежнему является организацией, для которой насилие — единственная стратегия достижения целей и продвижения своей идеологии в Афганистане», — отметил глава Белого дома журналистам в рамках саммита «Большой семерки», проходящего в Исэ-Симе, Япония.
«В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что «Талибан» продолжить проводить политику насилия и уничтожения мирного населения», — заметил Обама.
«Нашей целью на сегодняшний день является гарантировать, что конституция и демократический процесс [в Афганистане] сохраняется, [а также] поддерживается платформа борьбы с терроризмом, которая необходима нам в регионе, чтобы «Аль-Каида» или теперь «Исламское Государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации) не смогли укорениться в стране и использовать её в качестве базы для удара по нам в США», — добавил он.
Как отметили бывшие и действующие сотрудники оборонных структур США, выбор Мавлави Хайбатуллы Ахундзады ставит крест на надеждах администрации Обамы на начало переговоров с исламистами до того, как закончится текущий президентский срок.
Напомним, бывший глава движения «Талибан» мулла Ахтар Мансур был уничтожен на территории Пакистана в ходе авиаудара, нанесенного беспилотником США. На его место был выбран Мавлави Хайбатуллы Ахундзады, прежде занимавший должность судьи.