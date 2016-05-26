Москва, 26 мая, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает держать цель на укрепление в парах с иностранными валютами. Цены на нефть остаются в плюсе. По мнению старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, пока нефть торгуется в «зеленой» зоне, у рубля не будет особенных поводов для ослабления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Выше $50,26 Brent пробиться не удается, так как нет катализаторов. Потенциал роста рубля тоже весьма ограничен, потому что ни Центробанку, ни Минфину не интересна крепкая валюта именно сейчас и как минимум до конца 2016 года», — отметила Бодрова.

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«Даже если баррель вдруг будет стоить $55−60, что довольно амбициозно, доллар не станет дешевле 62−63 руб. С дефицитом бюджета, который постоянно выходит из-под контроля, шутки плохи», — считает Бодрова.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ 27 мая составляют 65,02 руб. за американскую валюту и 72,84 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 69 и 61 копейку соответственно. Баррель сорта Brent стоит $50,14 (+0,75).