Москва, 26 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Оппозиционер Сергей Удальцов, отбывающий наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади Москвы, не будет раньше срока освобожден из колонии, сообщает 26 мая РАПСИ.

Vitaly Ragulin Сергей Удальцов

В Тамбовском областном суде отказ об условно-досрочном освобождении Удальцова признан законным. Защитники оппозиционера направляли в суд апелляционную жалобу, однако судья ее отклонил. По словам адвоката Удальцова Виолетты Волковой, мотивы судьи не были озвучены, он огласил лишь резолютивную часть решения.

Представитель руководства колонии выступил против досрочного выхода Удальцова на свободу, по его словам, осужденный своей вины не признал и поощрений за время отбывания наказания не заслужил. Сторона защиты намерена вновь подать прошение об УДО спустя полгода.

Напомним, 6 мая 2012 года на Болотной площади митинг протеста, организованный несистемной оппозицией, перерос в столкновения с полицией. По делу о беспорядках было задержано более 30 человек. Суд признал организаторами беспорядков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева и приговорил их к 4,5 годам лишения свободы.