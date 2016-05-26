Ставрополь, 26 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае будут судить старшего участкового Шелковского района МВД по Чеченской Республике за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 30 января 2016 года. Тогда участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Шелковскому району МВД по Чеченской Республике принял участие в драке возле одного из кафе в городе Пятигорске.

По данным следствия, прибывшие на место полицейские остановили драку и потребовали от участников инцидента проследовать в отдел полиции. Вместо того, чтобы проследовать за полицейскими участковый ударил одного из них в лицо и укусил его за палец.

Теперь старшему участковому уполномоченному полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции отдела МВД России по Шелковскому району МВД по Чеченской Республике предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Ставропоьском крае уже рассматривается ряд дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе из соседних со Ставропольем республик.

Так, в марте в суд направлено дело полицейского из Карачаево-Черкесии. Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела МВД России по Усть-Джегутинскому району КЧР обвинен в превышении служебных полномочий. Следствие полагает, что Азамат Эбзеев под предлогом расследования уголовного дела о кражах крупнорогатого скота на территории КЧР, избил фермера хутора Козлов Изобильненского района Ставрополья.