Киев, 26 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, большинство голосов получила бы лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

Соответствующие результаты социологического исследования обнародовал сегодня, 26 мая, Киевский международный институт социологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, голоса распределились бы следующим образом: 21,0% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 14,6% — за Олега Ляшко, и лишь 13,5% — за Петра Порошенко.

Также респондентам был задан вопрос относительно действий Порошенко в связи с оффшорным скандалом. В ответ две трети респондентов заявили, что президент должен уйти в отставку, при этом 48,6% респондентов ответили «безусловно, должен», 17,5% — «скорее должен».

Отвечая на вопрос о функции, которую сегодня выполняет президент и правительство, 78,5% респондентов ответили, что они «обеспечивают условия для обогащения олигархов и чиновников».

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 13 по 18 мая 2016 года. Методом личного интервью были опрошены 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.