Украина: Ляшко обогнал Порошенко в президентском рейтинге
Киев, 26 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, большинство голосов получила бы лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
Соответствующие результаты социологического исследования обнародовал сегодня, 26 мая, Киевский международный институт социологии, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно источнику, среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором, голоса распределились бы следующим образом: 21,0% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 14,6% — за Олега Ляшко, и лишь 13,5% — за Петра Порошенко.
Также респондентам был задан вопрос относительно действий Порошенко в связи с оффшорным скандалом. В ответ две трети респондентов заявили, что президент должен уйти в отставку, при этом 48,6% респондентов ответили «безусловно, должен», 17,5% — «скорее должен».
Отвечая на вопрос о функции, которую сегодня выполняет президент и правительство, 78,5% респондентов ответили, что они «обеспечивают условия для обогащения олигархов и чиновников».
Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 13 по 18 мая 2016 года. Методом личного интервью были опрошены 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.