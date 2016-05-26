Берн, 26 мая, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура заявил 26 мая, что дата начала нового раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии будет названа в течение дня, сообщает Reuters.

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С таким заявлением дипломат выступил в Женеве перед консультациями, которые он проведет с Советом Безопасности ООН.

«Есть основания срочно стремиться к возобновлению переговоров, поскольку мы должны поддерживать идущий процесс», — отметил дипломат.

«Сейчас я не уполномочен сообщить вам, когда будет о них объявлено, однако я смогу сделать это, после того как я проведу консультации с Советом Безопасности сегодня днем».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что единственным путём к урегулированию кризиса в Сирии является неукоснительное выполнение решений МГПС и ряда резолюций Совбеза ООН