Силуанов: Господдержка ВЭБ в 2017 году составит 150 млрд рублей
Москва, 26 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Необходимый объем господдержки Внешэкономбанка в 2017 году должен составить 150 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 26 мая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщается на сайте правительства РФ.
«Такая же сумма была выделена в 2016 году, столько же — 150 миллиардов рублей — будет и в 2017 году», — сказал Силуанов.
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Как сообщало ИА REGNUM, решение о докапитализации ВЭБа на 150 млрд рублей в 2016 году было принято правительством РФ в конце марта 2016 года. Средства взяты из президентского резерва.
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Напомним, Внешэкономбанк несколько лет подряд показывал серьезные убытки, а в ноябре 2015 года фактически оказался в преддефолтном состоянии. Для погашения долгов госкорпорации до 2020 года нужно найти 1,3 трлн рублей.