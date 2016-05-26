Москва, 26 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Необходимый объем господдержки Внешэкономбанка в 2017 году должен составить 150 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 26 мая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщается на сайте правительства РФ.

kremlin.ru Антон Силуанов

«Такая же сумма была выделена в 2016 году, столько же — 150 миллиардов рублей — будет и в 2017 году», — сказал Силуанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о докапитализации ВЭБа на 150 млрд рублей в 2016 году было принято правительством РФ в конце марта 2016 года. Средства взяты из президентского резерва.

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Напомним, Внешэкономбанк несколько лет подряд показывал серьезные убытки, а в ноябре 2015 года фактически оказался в преддефолтном состоянии. Для погашения долгов госкорпорации до 2020 года нужно найти 1,3 трлн рублей.