Лос-Анджелес, США, 26 мая, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Семья голливудского актера Джонни Деппа, а именно его мать, две сестры и дети-подростки, плохо относились в его жене — актрисе Эмбер Хёрд. Супруга звезды Голливуда подала на развод 23 мая, сообщает портал TMZ.

superiorpics.com Джонни Депп и Эмбер Херд

Мать Деппа, 81-летняя Бетти Сью Палмер, скончалась за три дня до этого — 22 мая. Ранее Палмер, проживавшая вместе с сыном и его новой женой, неоднократно называла Хёрд «ужасным человеком». До того, как мать Деппа переехала к сыну, она не видела его почти год — им не давала встречаться жена актера.

Такого же мнения придерживались и другие родственники Деппа, считавшие, что актриса относится к нему «как к мусору». По их мнению, Хёрд вышла замуж за Деппа из стремления к деньгам и славе.

Сразу после того, как подала на развод, Хёрд направилась на шоппинг в Лос-Анджелесе, папарацци сфотографировали ее, выходящей из ювелирного магазина Tiffany.