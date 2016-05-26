На севере Москвы выгорело заброшенное здание
Москва, 26 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. На севере Москвы загорелось выселенное здание, благодаря оперативному прибытию на место огнеборцев и их грамотным действиям, пожар ликвидирован, сообщает 26 мая официальный твиттер ГУ МЧС России по Москве.
Пламя охватило дом на Пакгаузном шоссе, недалеко от железнодорожной станции Лихоборы, уточняет Life.ru. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожар был локализован в 13:36, ликвидирован в 13:49. Жителей в доме нет уже более 10 лет, в ходе происшествия никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая этого года горело выселенное здание на улице Мельникова в Москве. Разноуровневый дом загорелся вечером, в ходе тушения пожара частично обрушилась кровля, площадь возгорания составила 300 кв. метров. Данных о пострадавших нет.