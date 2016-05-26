Москва, 26 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. На севере Москвы загорелось выселенное здание, благодаря оперативному прибытию на место огнеборцев и их грамотным действиям, пожар ликвидирован, сообщает 26 мая официальный твиттер ГУ МЧС России по Москве.

Пул, Эгберт Ливенс ван дер. Пожар в деревне

Пламя охватило дом на Пакгаузном шоссе, недалеко от железнодорожной станции Лихоборы, уточняет Life.ru. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожар был локализован в 13:36, ликвидирован в 13:49. Жителей в доме нет уже более 10 лет, в ходе происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая этого года горело выселенное здание на улице Мельникова в Москве. Разноуровневый дом загорелся вечером, в ходе тушения пожара частично обрушилась кровля, площадь возгорания составила 300 кв. метров. Данных о пострадавших нет.