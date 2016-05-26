Новороссийск, Краснодарский край, 26 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госслужащий лишился миллионов и земельного участка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 26 мая, как выяснилось в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в Новороссийском отделе регионального Управления службы судебных приставов, приобретенный супругом служащей участок не был задекларирован в установленном порядке.

TanteTati Земельные участки

Нарушая закон, судебный пристав сведения о приобретенном имуществе в кадровую службу не представила. Речь идет о доме и земельном участке площадью 400 кв. метров, купленным в 2012 году в городе Новороссийске за 6,5 млн рублей. Кроме того, в ходе ведомственного контроля не подтвердилась законность источников, за счет которых было приобретено указанное имущество.

Прокурор Краснодарского края направил в Октябрьский районный суд Новороссийска заявление об обращении имущества в доход государства. Суд апелляционной инстанции поддержал требования надзорного ведомства. Помимо самого земельного участка, в доход государства будет обращены и денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Такой суммой ответчики поплатятся за то, что уничтожили дом, расположенный на участке.

Добавим, забывчивость чиновников и госслужащих в том, что касается отчета за имущество и доходы, — далеко не редкое явление. Так, объяснять происхождение земельных участков, оказавшихся в ее собственности, придется и жене кубанского чиновника. В законности приобретения участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 30 гектаров супругой главы Белореченского городского поселения усомнилась прокуратура. Согласно декларации, они перешли ей по наследству от матери в 2014 году. Участки якобы были приобретены по договору купли-продажи у 11 граждан, которые якобы получили по 20 тысяч рублей за проданные ими паевые земли. Между тем выяснилось, что все продавцы на момент заключения сделок являлись умершими.

В прошлом году служащая департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края при представлении сведений о доходах скрыл информация о зарегистрированных за супругом земельных участках в городе Краснодаре площадью 4,8 га и расположенных на них объектах недвижимости. Обманным путем эти участки были переведены в собственность Ущерб, причиненный Краснодару, оценили в 22 млн рублей. А в 2014 году прокуратурой края были выявлены факты сокрытия чиновниками одно из краевых департаментов сведений о расходах по приобретению квартир стоимостью 23 млн рублей при незначительных доходах семьи, а в 2015 году установлен ряд служащих федерального уровня, забывших отчитаться о 10,5 млн рублей, потраченных на покупку жилья и транспортных средств.