Париж, 26 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Французская полиция начала спецоперацию по задержанию человека, который подозревается в террористической деятельности и представляет угрозу безопасности страны, сообщает Reuters.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Отмечается, что человек, которого планируют задержать, состоит на контроле у спецслужб. Поимка идёт в Париже в IV округе.

Сотрудники правоохранительных органов располагают информацией, что подозреваемый в терроризме укрывается в одном из зданий на бульваре Генриха IV. Спецслужбы предполагают, что он бывал в Сирии и участвовал там в боевых действиях на стороне исламистов.

Полицейские предполагают, что у этого человека есть при себе перцовый газ, передаёт BFMTV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Франции одобрил антитеррористический закон. Теперь компетенция следственных органов Франции в борьбе с террористами и организованной преступностью существенно расширена. Закон был принят как ответная мера на теракты в Париже, произошедшие в ноябре 2015 года.