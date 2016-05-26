Руза, Московская область, 26 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Продукция молочного комбината Рузского района Подмосковья в ходе недавнего рейда Россельхознадзора была признана опасной. Дата изготовления творога и сметаны на упаковке опережала реальную календарную дату на сутки. Теперь партию «молочки» предстоит уничтожить. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.

ekskursiivabhazii.ru Молочные продукты

«Рузский творог» и «Рузская сметана» от молочного комбината ОАО «Рузское молоко» были признаны некачественными и подлежащими уничтожению. Такое заключение сделали специалисты надзорного ведомства после проверки молочного комбината 24 мая. Творог сроком годности пять суток и сметана сроком годности 14 суток имели на упаковке дату изготовления — 25 мая 2016 года.

Теперь, в соответствии с законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», творог и сметана могут быть признаны некачественными и опасными. Их также подлежит утилизовать.

Пробы продукции уже отобраны и направлены для исследований.

«Искусственное продление срока годности посредством маркировки молочной продукции «авансовой датой» выработки лишает потребителя возможности оценить качество продукции, влечет возможность развития в продукте опасных микроорганизмов, создает угрозу для возникновения и распространения заболеваний и может представлять опасность для здоровья человека, заключается в материале», — заключается в сообщении.