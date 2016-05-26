Силуанов: Минфин не планирует валютные займы на внутреннем рынке
Москва, 26 мая, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Выходить на валютные заимствования на внутреннем рынке Министерство финансов РФ не будет и никогда не планировало. Об этом сегодня, 26 мая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщается на сайте правительства РФ.
Силуанов отметил, что спрос на российские евробонды уже на уровне 7 миллиардов долларов. «Большая часть — это, конечно, наши банки, в том числе банки с госучастием. В этом размещении приняли участие и негосударственные банки. И в 2017 году выходить на заимствование на внутреннем валютном рынке мы не будем», — пояснил глава Минфина.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия успешно разместила евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. Более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. Спрос на российские евробонды в 5 раз превысил предложение.
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