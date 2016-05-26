Москва, 26 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий повышение размера ущерба для возбуждения уголовного дела по экономическим статьям, внес в Госдуму президент РФ передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Одновременно увеличивается размер ущерба, являющийся основанием для отнесения экономического преступления к преступлениям, совершенным в крупном и особо крупном размере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Также законопроектом предусмотрено увеличение пороговой суммы неуплаченного налога (сбора) для целей возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.

Устанавливается процедура возврата документов и материалов, изъятых в ходе производства по уголовному делу. Прописывается допуск нотариуса к предпринимателю, заключенному под стражу или находящемуся под домашним арестом.

УК дополняется новыми санкциями. Так, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, предлагается наказывать штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Принятие закона позволит создать реальные условия для компенсации ущерба, причиненного неправомерными действиями предпринимателей, и освобождения их от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, обеспечить дополнительные процессуальные гарантии защиты прав предпринимателей и их бизнес-интересов в период производства по уголовному делу, а также предотвратить возможные злоупотребления со стороны должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование предпринимателей, отмечается в сопроводительных документах.