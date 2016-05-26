Архангельск, 26 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Более 6 тысяч жителей Архангельской области являются невыездными. В отношении них судебными приставами внесены постановления о временном ограничении права выезда за пределы страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области.

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По информации пресс-службы ведомства, в период приближающихся летних отпусков ситуация с накопленными долгами крайне актуальна.

«Больше половины из тех, для кого граница закрыта — это должники по алиментам. Общая сумма их задолженности перед детьми составляет около 600 млн. рублей. Ограничение права выезда за пределы страны является достаточно эффективной мерой, побуждающей должников исполнять возложенные на них судом обязательства. Желание насладиться заграничным отдыхом заставило 36 должников по алиментам полностью погасить задолженность на общую сумму более 3,5 млн. рублей. Всего же с помощью применения судебными приставами данной меры удалось взыскать с должников более 13 млн. рублей», — пояснили в ведомстве.

Добавим, что в 2015 году под ограничение попали 9 500 жителей области, из которыз более 5 тысяч — должники по алиментам.

Напомним, заявление архангельских приставов в начале 2015 года о том, что из-за сложной экономической ситуации число должников в регионе в течение года увеличится, оправдались. В первую очередь, это связано с ростом долгов по налогам (рост 53%), кредитам (рост 50%) и штрафам ГИБДД (рост 14%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сложной экономической ситуации архангельские приставы прогнозировали рост числа исполнительных производств в 2015 году. Так, в 2014 году на исполнении находилось 712 тысяч производств о взыскании задолженности, это на 8% больше, чем в 2013 году. В 2014 году невыездными стали 8360 человек, из которых 4108 — должники по алиментным обязательствам. Погашенная задолженность в результате принятых мер составила более 57,5 млн. рублей, из которых более 10 млн. рублей задолженность по алиментам.