Токио, 26 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил 26 мая, что ядерная программа Северной Кореи представляет собой серьёзную угрозу в среднесрочной перспективе, добавив, что благодаря сотрудничеству с Китаем и другими странами в этом вопросе удалось добиться прогресса, сообщает Reuters.

pixabay.com Ядерный взрыв

«Этот вопрос мы сделали центральным в наших дискуссиях и переговорах с Китаем», — заявил Обама в интервью информагентству. «Нам удалось добиться более эффективной реакции со стороны Китая и других стран в регионе, благодаря которым можно будет уменьшить риск того, что КНДР продаст ядерное оружие или ракеты другим странам».

С таким заявлением глава Белого дома выступил в рамках первого дня саммита «Большой семерки», проходящего в Японии. Он также добавил, что лидеры стран — членов «семерки» обсудили необходимость поддерживать экономический рост США.

Напомним, в начале января 2016 года Пхеньян сообщил об успешном испытании водородной бомбы, за которым в феврале 2016 года последовал ряд ракетных пусков. Действия КНДР вызвали резко негативную реакцию у международного сообщества, в результате чего против Северной Кореи были введены санкции.

Тогда многие наблюдатели отмечали, что без содействия Пекина — основного торгового партнера Пхеньяна — введение санкций не даст должного эффекта. Китай, который санкции поддержал, выступает, в свою очередь, против развертывания на территории Южной Кореи — основной цели предполагаемой агрессии Пхеньяна — систем ПРО США, которые подрывают потенциал ядерного сдерживания КНР.