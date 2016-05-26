Южно-Сахалинск, 26 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В развитие разработки Солнцевского месторождения в Углегорском районе Сахалинской области будет вложено более двух миллиардов рублей. Соответствующее соглашение Корпорация развития Сахалинской области (КРСО) и Восточная горнорудная компания (ВГК) подписали в среду, 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе КРСО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уголь

Известно, что в рамках соглашения о намерениях Восточная горнорудная компания получит 2,8 млрд рублей на развитие из областного бюджета. Как отметили в пресс-службе Корпорации, соглашение предусматривает сотрудничество по увеличению добычи угля на Солнцевском месторождении, а также строительство конвейера и реконструкцию порта Шахтерск. В общей сложно реализация проекта обойдется в 45 млрд рублей.

Планируется, что объемы добычи угля будут увеличены до десяти миллионов тонн ежегодно. Что касается строительство конвейера по транспортировке угля в порт Шахтерск, то его протяженность составит 28 километров. Строительство конвейера необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на муниципальные дороги, а также сделает экологию региона более чистой. По крайней мере такого эффекта ожидают власти. Так, председатель совета директоров ВГК Олега Мисевры заявила, что запуск конвейера состоится в конце 2018 года.

Если говорить об экономической выгоде, то ожидается, что увеличение ВРП региона от проекта увеличится почти на 72 млрд рублей. Реализация данного мероприятия позволит обеспечить работой до одной тысячи человек, что является немаловажным фактором, так как как Углегорский район — один из депрессивных в плане трудоустроенности населения регионов Сахалинской области. Дополнительные налоговые поступления увеличатся до 8,7 млрд рублей каждый год.

Однако, чтобы приступить к реализации проекта для начала необходимо получить средства. Поэтому для перечисления первого денежного транша проект должен быть согласован межведомственной комиссии правительства Сахалина, а также получить добро от совета директоров Корпорации развития Сахалинской области. Если все эти этапы будут пройдены успешно, что в течение этого года Корпорация выделит ВГК 920 млн рублей в качестве заема. Инвестиции будут выделяться в течение двух лет.

Как заявил руководитель КРСО Сергей Хоточкин, Корпорация подробно рассчитала, в какие сроки должен быть возвращен заем. В настоящее время, отметил руководитель организации, КРСО полностью готова перейти из проектного формата в инвестиционную стадию.

Отметим, что в течение последних нескольких лет добыча Восточной горнорудной компании роста стремительными темпами. Например, в 2014 году предприятие добывало 25,5 млн тонн угля, а уже через год объемы увеличились на 31% и составили 3,7 млн тонн. В этом, 2016 году, ВГК намеревается превысить этот показатель и добывать на 3,5 млн тонн угля больше.

Справка ИА REGNUM :

Одной из основных сфер экономики Сахалинской области является угольная отрасль. Так, в регионе существует 70 угольных месторождений. Запасы угля Сахалинского бассейна составляют примерно 2,5 млрд тонн. При этом благодаря комплексу геологических работ выяснилось, что ресурсы на острове могут достигать 14,1 млрд тонн. Добычей угля в регионе занимается одна шахта и девять угольных разрезов.

Половину угля, который добывает Сахалинская область, поставляется на экспорт. Например, в течение 2014 года внешние потребители купили у региона 3,1 млн тонну угля. Однако, несмотря на высокие показатели и качество работы угледобывающих предприятий, для Сахалина остро стоит проблема сбыта своего угля. Дело в том, что когда Южно-Сахалинская ТЭЦ была переведена на газ, то объемы внутреннего потребления угля упали. В связи с этим важной становится тема формирования рынка сбыта угля.