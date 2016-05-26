Астана, 26 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В 2016 году турфирмы будут вывозить казахстанских паломников из Астаны, Алма-Аты и Чимкента. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил наиб-муфтий Серикбай кажы Ораз, председатель Миссии хаджа на заседании Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), сообщила пресс-служба ДУМК.

Dukemoi) Мусульманский хадж

«Наши паломники будут вылетать из этих основных городов. Согласно введенным новым правилам Министерства хаджа Королевства Саудовской Аравии (КСА), прямой рейс, начавший свою работу в прошлом году, доставит наших паломников в города Медина и Джидда (города в Саудовской Аравии, места паломничества — прим. ИА REGNUM) за 5 часов 30 минут», — сказал Серикбай кажы Ораз.

Наиб-муфтий также остановился на ходе объявленного ранее конкурса среди турфирм. По словам Ораза, инициатива начала давать положительные результаты. Турфирмы оценивались на соответствие требованиям Министерства хаджа КСА. Соответствующими этим требованиям оказались 10 фирм из заявленных 20-ти. Оставшиеся 10 фирм, по информации ДУМК, объединились с другими крупными фирмами.

«В нашем государстве 4−5 тысячам паломников оказывали услугу 20 туристических фирм. Необходимо отметить, что до сегодняшнего времени функционировали такие фирмы, которые занимались перевозкой порядка 50−70 паломников, то есть которые полностью не соответствуют требованиям ДУМК. Основной целью объявления открытого конкурса является улучшение качества оказываемой услуги по организации хаджа, полное обеспечение безопасности наших соотечественников, отбор крупных фирм, имеющих не менее 5 лет опыта работы в сфере организации хаджа, оптимизация и координация организационных работ в период паломничества», — объяснил необходимость проведения такого конкурса Серикбай кажы Ораз.

Отметим, что из Казахстана в Саудовскую Аравию совершить паломничество в последние годы выезжает в среднем порядка пяти тысяч человек.

«В соответствии с требованиями Саудовской Аравии, разрешение на совершение хаджа предоставляется мусульманам, исходя из расчета тысяча мест на один миллион мусульман. В Казахстане в среднем насчитывается десять миллионов мусульман, и, в соответствии с этими условиями, на хадж могут поехать десять тысяч человек. Однако количество желающих совершить паломничество едва достигает пяти тысяч человек», — рассказал заведующий отделом хаджа ДУМК Канат Бекжанов.