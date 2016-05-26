Владимир, 26 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Глава администрации Владимира Андрей Шохин заявил о том, что подрядчики, ремонтирующие дороги в областном центре, могут не рассчитывать на оплату работ, выполненных с нарушениями. В частности, речь идет о том, что оплачиваться не будет ремонт дорог, который шел во время дождя, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Андрей Шохин сделал такое заявление после того, как в городе были зафиксированные нарушения технологий. Например, несмотря на дождливую погоду, подрядчики ремонтировали ямы на улице Горького и на улице Растопчина. Также были приостановлены работы по восстановлению асфальта на улице Чапаева и Суздальском проспекте.

«В управлении ЖКХ заверили, что в рамках муниципальных контрактов ни один, даже самый небольшой дорожный объект, под дождем ремонтировать не будут. Кроме того, чтобы не создавать проблем для движения транспорта, дорожные работы постараются перенести на ночное время. Но только при условии сухой погоды», — сообщили в пресс-службе.