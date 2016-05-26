Москва, 26 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий наказание за мелкие кражи, президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Так согласно изменениям в КоАП, мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты предлагается наказывать штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1 тыс. рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мелкий жулик

При этом указывается, что хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает 1 тыс. рублей.