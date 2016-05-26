Москва, 26 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ приступило к подготовке бюджета на 2017 год. Об этом сегодня, 26 мая, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщается на сайте правительства РФ.

ИА REGNUM Минфин

Первое заседание бюджетной комиссии, на которой будут рассмотрены предельные объемы бюджетных ассигнований, пройдет 27 июня. «Поэтому сейчас нужно готовить предложения по проекту бюджета на следующие годы», — заявил Силуанов.

Напомним, в 2016 году крайний срок внесения правительством РФ в Госдуму проекта федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов перенесен на 1 ноября. Ранее проект федерального бюджета вносился правительством в Госдуму до 1 октября.