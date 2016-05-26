Москва, 26 мая, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 26 мая заявил, что реализация только половины госпрограмм может быть признана эффективной.

ИА REGNUM Медведев Дмитрий

По его словам, остальные реализуются хуже, судя по индикаторам, которые применяет Минэкономразвития. «Примерно половина программ считается весьма эффективной, остальная половина реализуется хуже, чем нужно было бы», — сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что к этому есть как объективные предпосылки, так и субъективные, разговор о реализации госпрограмм «не сегодня возник». «Будем дальше в этом разбираться», — заключил Медведев.