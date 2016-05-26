Москва, 26 мая, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Повышение цен на нефть — свидетельство уменьшения предложения на рынке энергоресурсов, о глобальном росте спроса говорить не приходится. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя рост нефтяных цен до отметки 50 долларов за баррель.

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«Рост спроса на нефть в той или иной стране напрямую связан с развитием ее промышленности, однако здесь о разгоне темпов развития речи не идет. К примеру, индекс промышленного производства в Индии находится в отрицательной зоне, а китайская промышленность в годовом выражении выросла только на 5,8%, что говорит о ее замедлении. Российская же промышленность выросла на 0,5% по сравнению с тем же месяцем 2015 года. Однако обычно спрос в рамках отдельных странах не учитывается, поскольку нефть торгуется на мировых биржах», — отметил он.

При этом в связи с недавними перебоями в поставках углеводородов из Канады, Нигерии и Ливии на рынке намечается тенденция скорее к уменьшению предложения, чем к росту общемирового спроса, и к соответствующему повышению цен, объяснил эксперт. «Июньская встреча стран ОПЕК не окажет долгосрочного влияния на стоимость нефти, поскольку уже стало известно, что значительно нарастить добычу сейчас не сможет даже Саудовская Аравия: для этого ей понадобится время на бурение скважин и разработку новых месторождений. Что касается России, сейчас для восстановления экономики и вывода ее из рецессии правительству придется отказаться от надежд на дорогую нефть и приступить к серьезным структурным изменениям», — подчеркнул он.

Цена на нефть превысила 50 долларов за баррель впервые с начала 2016 года и составила 50,09 долларов. Показатели спроса со стороны Индии, Китая и РФ превышают аналогичные данные за 2015 год, пишет The Financial Times.