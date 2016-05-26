Вильнюс, 26 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года в Литве вступят в силу сниженные тарифы на природный газ для бытовых пользователей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 мая, в Министерстве энергетики Литвы. Для среднего домашнего хозяйства, использующего газ для отопления и подогрева горячей воды, он подешевеет примерно на 14%. В последний раз цены были ниже только в 2007 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Новые тарифы на природный газ сегодня утвердила Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой. Жители, использующие газ для обогрева домов и горячей воды (потребляющие от 500 до 20 000 кубов газа в год), за один куб газа будут платить 0,36 евро вместо 0,42 евро (подешевеет на 14%). Это значит, что среднее домашнее хозяйство, в год использующее около 2000 кубов природного газа, сэкономит более 120 евро.

Подобным образом газ подешевеет и для весьма крупных бытовых потребителей природного газа (более 20 тыс. кубов в год) — с 0,41 до 0,35 евро за кубометр (15%). Жители, использующие газ для приготовления пищи (расходующие до 500 кубов в год), за один кубометр будут платить 0,61 евро — на 8% меньше, чем сейчас.

«Если считать с 2012 года, газ для бытовых пользователей подешевеет более чем на 43% — это самое большое снижение цен во всем ЕС. Это снижение цен в основном предопределила конкуренция в газовом секторе, которая появилась, когда в Клайпеде начал работать терминал СПГ», — сказал министр энергетики Рокас Масюлис, но не стал упоминать, что за два года цены на энергоносители в принципе упали в два раза.

По словам министра, сегодня Литва может выбирать, у кого покупать газ, в зависимости от цены. В этом году впервые более половины необходимого стране газа было импортировано не из «Газпрома», а из Statoil — через терминал СПГ.