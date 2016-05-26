Пекин, 26 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь заявил 26 мая, что перехват самолета-разведчика США над Южно-Китайским морем был выполнен в соответствии с требованиями международного права, сообщает Reuters.

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С таким заявлением чиновник выступил на пресс-конференции, в рамках которой он отметил, что действия китайских пилотов были полностью профессиональными и соответствовали соглашению о действиях в таких случаях.

Напомним, 19 мая два китайских военных самолёта совершили перехват разведывательного самолёта США над водами Южно-Китайского моря.

В американском оборонном ведомстве заявили, что инцидент произошёл в международном воздушном пространстве, при этом авиация КНР действовала в «небезопасной манере». Самолёт-разведчик, как отметили в Пентагоне, осуществлял «рутинное патрулирование» в данном регионе.