Москва, 26 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Совфеде настаивают на том, что не следует переоценивать роль президента США Барака Обамы в помиловании Надежды Савченко, передает корреспондент ИА REGNUM. «Думаю, что не следует переоценивать роль Барака Обамы, равно как и руководителей других государств, в помиловании Надежды Савченко. Президент Украины Петр Порошенко может поблагодарить их лишь за то, что они не перегнули палку, обращаясь с соответствующими просьбами к России», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«В ином случае не исключен был обратный результат. Любые попытки внешнего давления на нашу страну — контрпродуктивны», — подчеркнул сенатор.

«Решение принимал Владимир Путин, руководствуясь исключительно соображениями гуманности», — отметил он.

Президент США Барак Обама сыграл важную роль в возвращении на родину помилованной указом президента РФ Савченко, заявил посол Украины в США Валерий Чалый. «Я могу сказать, что роль президента США была очень важна. Очевидно, что это было с лидерами нормандской четверки — в первую очередь, с канцлером Германии, президентом Франции», — сказал он.