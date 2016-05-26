Душанбе, 26 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. «Таджикстандарт» запретил ввоз в страну, продажу и использование флагов Таджикистана, изготовленных за пределами страны. Об этом заявил начальник пресс-службы Национального агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Мурод Ашуров.

Rjruiziii Флаги

По словам чиновника, запрет был введен из-за несоответствия произведенных за границей, преимущественно в Китае и Турции, флагов государственным стандартам. Теперь флаги Таджикистана будет изготавливать только швейное предприятие «Суман», расположенное в Душанбе, а все дефектные флаги будут принудительно изыматься из продажи.

«Иногда из-за рубежа привозят такие флаги, которые совершенно не соответствуют стандартам, согласно которым белая полоса, расположенная посередине флага, должна в полтора раза превышать по ширине красную и зеленые полосы. Однако привозят такие флаги, на которых все полосы по ширине равны. Кроме того, на многих изъятых нами флагах золотые звезды, расположенные полукругом вокруг короны, были расположены не по центру, как положено, а несколько смещены», — пояснил Ашуров суть претензий.

Между тем, как отмечает радио «Озоди», большинство национальных флагов, которые ранее использовались на мероприятиях и церемониях, также имели схожие с вышеописанными дефекты.

«Удивительно, но факт: даже крупнейший национальный флаг длиной 65 метров, установленный в центре Душанбе, и тот имеет аналогичный производственный брак. Даже на швейной фабрике «Суман», которая с советских времен шьет флаги, до последнего шились флаги Таджикистана с неправильным изображением короны», — сообщило таджикское представительство радио «Свобода».

ИА REGNUM напоминает, что национальный флаг Таджикистана был утвержден в соответствии с положением «О Государственном флаге Республики Таджикистан», принятым правительством страны 24 ноября 1992 года. Согласно документу, флаг Таджикистана символизирует собой «нерушимый союз рабочих (красный цвет), крестьян (зеленый) и интеллигенции (белый)». По другой, неофициальной версии, таджикский флаг имеет прямое отношение к древнеиранской символике, и его цвета ассоциируются с тремя древнеиранскими сословиями — военной знатью (красный), духовенством (белый) и сословием свободных скотоводов-земледельцев (зеленый).