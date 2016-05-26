Москва, 26 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Говорить об устойчивом росте спроса на нефть преждевременно, но сохранение цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель означает стабилизацию бюджета РФ. ОБ этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, комментируя рост спроса и цен на нефть со стороны ряда стран, в том числе России и Китая.

ИА REGNUM Нефть

«Говорить об устойчивом росте спроса на нефть преждевременно. Экономика Китая стагнирует, запасы сырья, точная информация по которым, к слову, держится в секрете, растут, эти факторы не способствуют долгосрочному росту котировок нефти. Текущий рост связан с локальным дисбалансом на рынке спроса и предложения из-за сокращения добычи в Канаде и Нигерии. Общая проблема выравнивания «чаши» все еще актуальна, и на июньской встрече ОПЕК, несомненно, будет затронут вопрос сокращения объемов добычи», — рассказал он.

При этом такая цена на нефть дает позитивные перспективы российскому бюджету, подчеркнул Козловский: «Что касается перспектив развития российской экономики, в бюджет на текущий год заложено как раз 50 долларов за баррель, т. е. при сохранении цены на текущем уровне можно говорить о как минимум стабилизации бюджета», — пояснил он.

Впервые в 2016 году цена на нефть поднялась выше 50 долларов за баррель и составила 50,09 доллара. Спрос на нефть и нефтепродукты серьезно вырос в Индии, Китае и РФ, которым за первые три месяца 2016 года потребовалось более 1 млн баррелей сырья в день. Это превышает данный показатель за 2015 год, пишет The Financial Times.