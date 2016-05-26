Владикавказ, 26 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии администрация завода «Электроцинк» намерена уволить 77 своих сотрудников. Как сообщает 26 мая корреспондент ИА REGNUM, штат предприятия сокращается из-за закрытия свинцового производства.

ruscable.ru Завод «Электроцинк»

В настоящее время руководством металлургического завода, входящего в состав «УГМК-Холдинг» (Екатеринбург), в службу занятости республики подана информации о предстоящем высвобождении рабочих мест. Как рассказали в Комитете РСО-Алания по занятости населения, всего в выпуске свинца занято более 250 работников. Их ежемесячная заработная плата составляет от 19 до 38 тысяч рублей. Из числа тех, кто изъявил желание выехать за пределы Северной Осетии и продолжить работу на аналогичном производстве в структуре Уральской горно-металлургической компании, администрацией завода отобрано шесть человек.

Поясним, что более 100 сотрудников будут трудоустроены в других цехах завода «Электроцинк». Для этого здесь имеются вакантные места, которые образовались в результате оптимизации штата. В настоящее время на заводе трудятся около 2,5 тыс. жителей республики.

Напомним, что решение закрыть цех по производству свинца, было принято руководством «УГМК-Холдинг» в связи с требованием властей Северной Осетии и лично временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. Кроме того, налоговые отчисления заводом в бюджет республики возрастут до 300 миллионов рублей в год. С руководством УГМК также достигнута договоренность о том, что уже в этом году начнется вывоз отвалов с территории завода, обозначены мероприятия по организации санитарно-защитной зоны.

По словам общественных экологов, завод «Электроцинк» является основным загрязнителем окружающей среды в Северной Осетии. Во Владикавказе до последнего времени проводились акции протеста с требованием полностью закрыть металлургическое предприятие. Общественники, да и многие жители РСО-Алания рост онкологических заболеваний в республике связывают с деятельностью завода.

Напомним, что в Северной Осетии уровень регистрируемой безработицы на 1 мая 2016 года составил 2,7% от экономически активного населения. На учете в службе занятости состоят 8740 безработных граждан. По предложению руководителя Комитета РСО-Алания по занятости населения Ларисы Каболовой правительством республики принята программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда». Как сообщила Каболова, за период 2014 по 2015 годы количество трудоспособного населения в республике сократилось на 11 тыс. человек, составив 329 тысяч человек. На рынок труда негативно воздействует количество существующих в регионе убыточных предприятий, которые не работают на полную мощность.

Как сообщало ранееИА REGNUM, в минувшем году в Северной Осетии рабочие места потеряли 1132 человека. Ряды безработных пополнились в результате ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. Приказом Минтруда России от 27 мая 2015 года РСО-Алания вошла в число субъектов с напряженной ситуацией на рынке труда.