Тегеран, 26 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал к бдительности в отношении «мягкой войны» Запада, которая направлена на ослабление власти в стране, сообщает Reuters.

kremlin.ru Али Хаменеи

Такое заявление верховного духовного лидера Ирана передало государственное телевидение страны. «Наши официальные лица и все части политического класса должны проявлять бдительность относительно продолжающейся мягкой войны Запада против Ирана», — заявил аятолла Хаменеи.

«Враги хотят ослабить систему изнутри», — добавил он.

Ранее аятолла Али Хаменеи назвал главной причиной враждебного отношения к Ирану со стороны коалиции во главе с Вашингтоном неповиновение исламской республики.