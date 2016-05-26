Чебоксары, 26 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-апреле 2016 года родились 5290 человек. Это на 2,8% (или на 152 человека) меньше по сравнению с январем-апрелем 2015 года. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

ИА REGNUM На детской площадке в Чебоксарах

Среди родившихся 1976 детей (37,3% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 2333 младенца (44,1%) — вторыми, 744 ребёнка (14,1%) — третьими, 236 детей (4,5%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 15 детей (в январе-апреле прошлого года было 19).

По итогам четырёх месяцев число умерших превысило число родившихся на 1,1% (в январе-апреле 2015 года — 4,6%). Умерли за указанный период 5350 человек, что 6% (или на 344 человека) меньше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (40,3% всех умерших), внешние причины смерти (13,8%), новообразования (12,5%), болезни органов пищеварения (5,1%) и болезни органов дыхания (6,1%).

В январе-апреле текущего года заключено 1434 брака (снижение на 29,5%) и зарегистрировано 1329 разводов (снижение на 1%).