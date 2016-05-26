Самара, 26 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ региона по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении экс — главного бухгалтера отдела МВД России по городу Новокуйбышевск, подозреваемой в совершении преступления по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, в декабре 2015 года подозреваемая, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в размере более 800 тыс. рублей, выделенные из федерального бюджета РФ на денежное содержание личного состава ГУ МВД России по Самарской области и незаконно обратила в свою пользу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.