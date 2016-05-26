Москва, 26 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Создание в России взаимоувязанной комплексной системы информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций планируется завершить в 2016—2017 годах, сообщили в МЧС РФ.

alert system Система оповещения при ЧС

Выполнение практических работ по созданию, поддержанию в готовности к применению систем оповещения населения, в том числе экстренного, возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, вне зависимости от формы их собственности.

«Реализация данных мероприятий позволит четко разделить задачи по оповещению и информированию населения, обеспечить устойчивое функционирование систем оповещения населения как в мирное, так и в военное время, повысить качество информационного обеспечения населения о правилах поведения и способах защиты в условиях возможных чрезвычайных ситуаций», — отмечается в документе.

Напомним, создание комплексной системы экстренного оповещения населения проходит в три этапа. На 1-м предстояло сформировать перечень территорий для создания КСЭОН, исходя из существующих угроз природного и техногенного характера. 2-й этап предусматривал приведение локальных и местных систем оповещения в соответствие с правовыми актами, а также проектирование элементов самой КСЭОН. На 3-м этапе планируется создание элементов системы в зонах экстренного оповещения населения, подготовка должностных лиц к работе, а также проведение занятий, учений и тренировок.