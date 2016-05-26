Ярославские эсеры поддержали представителя «Гражданской платформы»
Ярославль, 26 мая, 2016, 13:53 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» поддержит Сергея Балабаева на выборах в Госдуму, Сергей Балабаев намерен баллотироваться в Госдуму от «Справедливой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.
Как пояснил член совета регионального отделения партии Анатолий Каширин, соответствующие договоренности уже достигнуты. Ярославские эсеры убеждены, что Балабаев, как яркий политик, должен получить возможность двигаться дальше.
«Работая в Ярославской областной думе, Сергей Анатольевич показал себя как борец, как профессионал, умеющий достигать поставленных целей. Человек, долгое время проработавший в государственной системе, он хочет не разрушить ее, а изменить к лучшему», — пояснил Анатолий Каширин.
Сам Сергей Балабаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил эту позицию.
«Вся моя работа в Ярославской думе направлена на восстановление нарушенной справедливости и законности. Поэтому выдвижение от «Справедливой России» соотносится с моими делами и с теми задачами, которые я намерен решать в Государственной думе», — прокомментировал Сергей Балабаев.
Окончательное решение о поддержке Балабаева на партийном уровне будет принято в понедельник.