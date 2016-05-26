Ярославль, 26 мая, 2016, 13:53 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» поддержит Сергея Балабаева на выборах в Госдуму, Сергей Балабаев намерен баллотироваться в Госдуму от «Справедливой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Сергей Балабаев

Как пояснил член совета регионального отделения партии Анатолий Каширин, соответствующие договоренности уже достигнуты. Ярославские эсеры убеждены, что Балабаев, как яркий политик, должен получить возможность двигаться дальше.

«Работая в Ярославской областной думе, Сергей Анатольевич показал себя как борец, как профессионал, умеющий достигать поставленных целей. Человек, долгое время проработавший в государственной системе, он хочет не разрушить ее, а изменить к лучшему», — пояснил Анатолий Каширин.

Сам Сергей Балабаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил эту позицию.

«Вся моя работа в Ярославской думе направлена на восстановление нарушенной справедливости и законности. Поэтому выдвижение от «Справедливой России» соотносится с моими делами и с теми задачами, которые я намерен решать в Государственной думе», — прокомментировал Сергей Балабаев.

Окончательное решение о поддержке Балабаева на партийном уровне будет принято в понедельник.