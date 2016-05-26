Москва, 26 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Официальная Москва удручена затягиванием с датой проведения очередного раунда межсирийских переговоров. Об этом 26 мая по итогам заседания Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Когда мы проводили 17 мая очередное заседание МГПС, где все поощрили спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана Де Мистуру на его работу, и мы рассчитывали, что в мае будет созван очередной раунд межсирийских переговоров, и процесс ускорится. Теперь поступают сведения о том, что до начала Рамадана такой раунд создан едва ли будет. Это нас удручает. При этом в отсутствие желания ускорить межсирийский диалог некоторые наши западные коллеги говорят, что к августу такой механизм должен быть создан», — сказал Лавров.

По его словам, если страны Запада хотят «устанавливать даты», то «надо подтолкнуть своих подопечных к тому, чтобы они садились за стол переговоров»: «Иначе это профанация. Я уверен, что в скорейшем проведении очередного раунда и в ускорении межсирийского переговорного процесса заинтересованы участники ССАГПЗ, включая Саудовскую Аравию. Тем более, что Саудовская Аравия и лично глава МИД этой страны, Адель аль-Джубейр, много сделали для формирования делегации оппозиции, которая репрезентативна и которая является ключевым игроком на женевских переговорах с правительством».

Лавров отметил, что, как и на любых переговорах, «различные сирийские стороны пытаются маневрировать, выгадывать более благоприятные стартовые позиции, выдвигают запросные идеи»: «Но для того и существует спецпредставитель ООН по Сирии, чтобы воздействовать на них и выполнять то, о чём мы договаривались. Россия полностью привержена комплексному подходу резолюций Совбеза ООН».

Напомним, ранее официальная Москва неоднократно призывала США оказать влияние на оппозицию Сирии в целях отмежевания оппозиционеров от позиций, занимаемых террористами. США неоднократно давали обещания оказать влияние на оппозицию в этих целях.