Москва, 26 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Преодоление ценами на нефть рубежа в 50 долларов за баррель выглядит психологически значимым фактором, но фундаментально ситуацию на нефтяном рынке не меняет. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя рост цен на нефть и повышение спроса на энергоресурсы со стороны ряда стран.

forwallpaper.com Нефть

«Наоборот, это возвращает перспективу возобновления добычи нефти сланцевыми производителями США, что вновь сделает актуальным тему переизбытка поставок. Текущий рост по своей природе действительно обусловлен в том числе более высоким спросом Индии и Китая — в Индии фиксируются более высокие темпы роста экономики, чем можно было ранее предполагать, а в Китае замедление экономики не сказалось на планах расширения стратегических запасов в период низких цен», — рассказывает эксперт.

При этом большее влияние на нефть оказывает фактор предложения, влияния целой комбинации форс-мажоров. «Сейчас они постепенно сходят на нет, что в конечном итоге должно привести к коррекции цен на нефть. Спусковым крючком может стать встреча ОПЕК 2 июня, где участники вряд ли вернутся к вопросу о «заморозке» добычи. Это может послужить напоминанием, что в ценовой войне пока рано ставить точку — у многих стран есть амбициозные планы по наращиванию добычи, от которых они не откажутся», — отмечает Вернер.

Для российской экономики рост цен на нефть на уровне 50 долларов за баррель является благом, но кардинальным образом ситуацию этим не изменить, поясняет эксперт. «В предыдущие годы при более благоприятной конъюнктуре российская экономика окончательно утратила конкурентоспособность, и темпы ее роста начали снижаться, невзирая на высокие цены на энергоносители. Ускорение экономического роста возможно только в результате серьезных реформ, и это подтверждает то внимание, которое сейчас уделяет этой теме президент Путин: накануне состоялось заседание Экономического совета, где поднималась подобная проблематика», — подчеркивает аналитик.

Впервые за весь период 2016 года цена на нефть превысила 50 долларов за баррель, составив 50,09 доллара. Особенно вырос спрос на нефть в Индии, Китае и РФ, которым за первые три месяца 2016 года требовалось более 1 млн баррелей сырья в день. Это превышает аналогичный показатель за 2015 год, пишет The Financial Times.