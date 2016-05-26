Южно-Сахалинск, 26 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В отношении троих 17-летних жителей Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело, юноши удерживали своего знакомого в одном из спортзалов города и пытали электрошокером, сообщает 26 мая Сахалин. Инфо со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Herman Turnip Электрошокер

Подростки пояснили дознавателю полиции, что руководствовались благими намерениями. Якобы их сверстник был уличен в распространении наркотиков, и путем насилия молодые люди хотели «воспитать» знакомого.

Для этого потерпевшему сковали за спиной руки и подвесили на крюк для боксерской груши в подвале, переоборудованном под спортивный зал. По данным экспертизы, потерпевшего истязали электрошокером.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 116 УК РФ «Побои», следствие по делу продолжается. Как отмечают в полиции, ранее подростки не привлекались к ответственности, а по месту учебы о них отзываются удовлетворительно.