Грозный, 26 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Чечне будет построен дворец спорта для занятий волейболом. По проекту площадь здания, рассчитанного на пять тысяч зрителей, составит более 8,5 тыс. кв. м. Дворец возведут в Ленинском районе Грозного рядом со спортивным комплексом «Ахмат-Арена» на территории два гектара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В торжественной церемонии закладки капсулы в основание будущего Дворца спорта приняли участие временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. И то, что именно он был приглашен на церемонию закладки капсулы, — очень символично. Об этом сказал чеченский лидер, отметив, что Патрушев — один из первых, кто сделал все, для того чтобы в Чечне настал мир, а теперь помогает республике в восстановлении региона, а также оказывает помощь в развитии спорта.

«Спорт — это голубь мира», — заявил Кадыров, напомнив, что секретарь Совбеза РФ является активным болельщиком и помогает развитию волейбола в России.

В свою очередь Николай Патрушев выразил признательность главе Чечни за решение начать строительство Дворца спорта для волейбола. Отметив, что этот вид спорта является одним из самых массовых в России, секретарь Совбеза выразил уверенность, что появление волейбольного центра позволит команде Чечни и другим жителям региона заниматься этим видом спорта квалифицированно, на высоком уровне.

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