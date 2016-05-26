Москва, 26 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Первый этап политических реформ в Сирии предусматривает создание механизма по подготовке конституции и проведения выборов. Об этом 26 мая по итогам заседания Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Единственным путём к урегулированию [кризиса в Сирии] является неукоснительное выполнение решений МГПС и ряда резолюций Совбеза ООН. Мы все согласились закрепить в них принцип, по которому только сирийский народ будет определять судьбу Сирии. С тем, чтобы исключить в реализации концепции злоупотребления, мы закрепили в Совбезе ООН чёткую формулу политических реформ. Первый шаг — формирование на основании согласия правительства и оппозиции инклюзивного механизма, который возьмёт на себя функции подготовки новой конституции и проведения выборов», — сказал Лавров.

По его словам, второй этап — «принятие новой конституции и организация выборов при строгом международном контроле», в том числе и «проведение выборов в лагерях беженцев»: «На весь этот процесс мы отвели примерно 18 месяцев, и Совбез ООН это закрепил. Вроде бы время уже пошло. Единственная проблема: для первого шага в виде инклюзивной управленческой структуры нужно, чтобы сирийцы сели и договорились о её персональном составе и функциях. Их пока не получается усадить за один стол. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура выполнял роль челнока и провёл ряд переговоров по этому поводу».

Напомним, ранее официальная Москва неоднократно призывала США оказать влияние на оппозицию Сирии в целях отмежевания оппозиционеров от позиций, занимаемых террористами. США неоднократно давали обещания оказать влияние на оппозицию в этих целях.