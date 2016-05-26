Эль-Фаллуджа, Ирак, 26 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Координатор по вопросам гуманитарной помощи по Ираку Лиз Гранд заявила 26 мая, что оставшиеся в иракском городе Эль-Фаллуджа жители находятся в крайне сложных условиях, сообщает France Presse.

dodmedia.osd.mil Эль-Фаллуджа. 2004

Такие сведения международная организация получила от тех, кому удалось покинуть город, находящийся в руках террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации). С начала операции вооруженных сил Ирака из города удалось выбраться только 800 жителям. По данным ООН, по большей части это жители периферийных районов города.

«Мы получаем тревожные данные о гражданских лицах, находящихся в Эль-Фаллудже. Они отчаянно пытаются выбраться из города, но не могут», — отметила она. «Запасы продовольствия ограничены и тщательно контролируются. Медикаменты на исходе, и многим семьям приходится пользоваться грязными и небезопасными источниками воды», — добавила Гранд.

Напомним, вооруженные силы Ирака начинали военную операцию по освобождению города Эль-Фаллуджа от террористов «Исламского государства» 23 мая. В операции принимают участие все виды вооруженных сил страны, которым помогают также группировки, сражающиеся на стороне официального Багдада.