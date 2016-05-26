Киев, 26 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Украины сейчас «имеет проблемы», поскольку его дефицит по сравнению с прошлым годом вырос на 65 млрд. грн. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает корреспондентИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема (фрагмент)

По информации министра, в этом году дефицит составляет 145 млрд. грн., а своими собственными средствами ПФ обеспечен на 112 млрд. гривен.

«Да, мы имеем определенные проблемы, но это не означает, что пенсии не будут выплачиваться… Задача правительства в том, чтобы обеспечить стабильную выплату пенсий, и это будет делаться. Однако нам нужно смотреть в будущее. А сейчас проблема в том, что пенсии наших граждан очень маленькие. Средний размер на 1 мая составляет 1900 гривен. Это очень мало. Поэтому, если мы хотим, чтобы пенсии увеличивались, нужно решать проблему дефицита Пенсионного фонда», — заявил Рева.

Одной из основных причин такого состояния Пенсионного фонда министр считает то, что «не все» из официально работающих уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ).

«Таких (неплательщиков) около 10 млн человек. Как известно, платить ЕСВ наши граждане имеют право в добровольном порядке», — напомнил чиновник.

«Если мы говорим о солидарной системе, то должны понимать, что человек не только должен иметь право на стаж для того, чтобы претендовать на пенсию в будущем, но его обязанностью является забота о нынешних пенсионерах. В этом заключается принцип солидарной системы. Сегодня мы отчисляем средства для выплаты пенсий тем, кто находится на заслуженном отдыхе, а завтра это будут делать те, кто придет нам на смену», — резюмировал Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве заявили, что МВФ и правительство Украины разработают генеральную стратегию реформирования пенсионной системы, «поскольку нынешняя система пенсионного обеспечения находится в кризисе и не может удовлетворить в полном объеме ожидания и потребности пенсионеров».

Вместе с тем, вопрос повышения на Украине возраста выхода на пенсию в переговорах с МВФ в настоящее время снят с повестки дня — как утверждают в Киеве, у Украины есть возможность применить другие меры по наполнению фонда.