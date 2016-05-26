Саратов, 26 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Днем 27 мая ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 15−17 м/с. Возможно падение деревьев, обрыв линий электропередач и связи, затруднения в работе транспорта. Такую информацию распространил Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Синоптики обращают внимание жителей на необходимость соблюдать осторожность при передвижении по городу.