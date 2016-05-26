Москва, 26 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Все, кто хотел уйти с позиций террористов в Сирии, уже могли неоднократно осуществить это. Об этом 26 мая по итогам заседания Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Оппозиция

«Ещё с февраля 2016 года и в рамках МГПС, и в двусторонних контактах США обещали, что они добьются размежевания лояльной, патриотической оппозиции от «Джабхат ан-Нусры». Пока этого не произошло, хотя провозглашённое Совбезом ООН прекращение боевых действий вступило в силу три месяца назад, и, наверное, все, кто хотел уйти с позиций боевых действий, уже могли много раз это сделать. Поэтому неделю назад мы предложили США определить дату 25 мая как дату отсечения всех, кто готов к политическому урегулированию, от тех, кто не хочет присоединяться к прекращению боевых действий», — сказал Лавров.

По его словам, американцы изучали предложение России, и впоследствии состоялись контакты по линии военных: «В итоге США попросили ещё немного времени, чтобы определиться, и мы пошли им навстречу. Но, в целом, я согласен с тем, что ключ к успеху лежит в полном и неукоснительном выполнении решений в рамках МГПС, закреплённых в ряде резолюций Совбеза ООН».

Напомним, ранее официальная Москва неоднократно призывала США оказать влияние на оппозицию Сирии в целях отмежевания оппозиционеров от позиций, занимаемых террористами. США неоднократно давали обещания оказать влияние на оппозицию в этих целях.